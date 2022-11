Kate Middleton | ve la ricordate da giovane? Di una bellezza disarmante Foto esclusive

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 novembre 2022)è la tanto amata moglie di William, il prossimo erede al trono inglese. È una donna bellissima, ma l’avete mai vista da? La suavi toglierà il fiato.è amata dal popolo inglese ed è ormai un’icona di stile in tutto il mondo. La sua grazia ed eleganza la contraddistinguono e la rendono una delle donne più belle del mondo. Ma l’avete mai vista da? Era ancora più bella. Per lei e William è stato amore a prima vista: i due si sono conosciuti alla St. Andrews University, un college inglese molto prestigioso. Era il 2001 quando i due si incontrarono per la prima volta eaveva solo 19 anni. I due cominciarono a frequentarsi fin da subito e presto divennero una coppia. William fu ...