Kakà sul suo futuro | “Ho studiato | magari farò il direttore sportivo”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ricardo, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato dei suoi studi di gestione sportiva e delprofessionale. Le dichiarazioni

Milan News 24

La verità è che forse battere i pugnitavolo serve a poco. Ma pure il lecchinaggio generale non ... qualcuno disse addirittura che ricordava, altri fecero paragoni ancora più assurdi con "i ...E all'ottantesimo, su una palla di, riesco comunque a fare quello scatto'. Ancelotti : 'In questo tipo di partita non è solo l'aspetto fisico che conta… sapevo che Pippo poteva inventare ... Kakà sul suo futuro: «Magari farò il direttore sportivo»