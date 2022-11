Italia inaccettabile | la Francia accoglie la Ocean Viking

...il comportamento del governo italiano guidato da Giorgia Meloni."A fronte di questa situazione le autorità francesi hanno deciso a titolo eccezionale di rimediare al comportamentodel ...Meloni difende la linea sui migranti, ma per la Francia èGli arrivi Intanto la Ocean Viking ha finalmente trovato un punto di approdo in Francia, a Tolone, dopo due giorni di ...La nave norvegese attraccherà domani a sud est di Marsiglia, ma il governo francese ritratta sull'accoglienza di diversi migliaia di rifugiati che dal nostro paese dovevano essere riallocati a Parigi.Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gérard Darmanin alla fine di un Consiglio dei ministri, stigmatizzando come "inaccettabile" e "incomprensibile" il comportamento del governo italiano ...