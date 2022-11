Italia-Cile oggi | Mondiali hockey pista femminile 2022 | orario quarti di finale | programma | tv | streaming

(Di giovedì 10 novembre 2022) Archiviata la fase a gironi, la Nazionalenaproseguiràil suo cammino aidisua San Juan, in Argentina. Le azzurre sfiderannoilnel match valido per idi. La squadra allenata dal CT Massimo Giudice va a caccia della qualificazione alle semifinali per provare quanto meno a ripetere il risultato del 2019. Proprio contro la nazionalena tra anni fa lene persero la sfida che metteva in palio la medaglia di bronzo. Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per l’nel proprio girone, chiuso al secondo posto alle spalle della padrona di casa Argentina. Terza piazza ...

... saranno proiettati sei lavori: ' Bestia' , di Hugo Covarrubias (, 2021, 15 ); ' Birds' , di Katherine Propper (USA, 2021, 14 ); ' Concatenation 2 - Olympic Game' , di Donato Sansone (, ...Per la prima volta inMARILLION WEEKEND, la due giorni di eventi all'insegna del prog - rock ... in Canada, in, in Olanda, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Gran Bretagna, solo per ...GHIACCIAI: LA VISIONE DELL’ACQUA-GLACIARES: LA MIRADA DEL AGUA Sondrio, Palazzo Pretorio, 29 ottobre - 24 novembre 2022 Il progetto espositivo Ghiacciai: ...Sarà sufficiente non perdere con i transalpini per chiudere nelle prime due posizioni ed evitare la Spagna nei quarti ...