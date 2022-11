Irene Pivetti ora è alla mensa sociale | “Abito al dormitorio e vivo con mille euro al mese”

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Sono una indagata, non sono neppure rinviata a giudizio. Però queste cose innescano dei processi mediatici devastanti, la banca ti impedisce di fare qualsiasi cosa. Diventa un inferno”: sul numero di Gente, in edicola da venerdì 11 novembre, l’ex presidente della Camera, 59 anni, racconta la sua nuova vita. “Da metà ottobre – racconta l’ex esponente del Carroccio – coordino il ristorante Smack, unadel centrodi Via Tazzoli a Monza. Eneladiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permettermela”. Prende l’occasione per parlare dell’indagine per evasione fiscale che la riguarda, per la quale le hanno sequestrano 3,5 milioni di: “Sono una indagata, non sono neppure rinviata a ...

Imprenditrice, conduttrice televisiva, ma anche la più giovane presidente della Camera tra il 1994 e il 1996., deputata della Lega per tre legislature, oggi ha cambiato vita. Totalmente. Come racconta lei stessa in un'intervista a Gente - ripresa in anteprima dal Messaggero - ora gestisce il ...La nuova vita di, ex parlamentare ed ex imprenditrice, è molto diversa da com'era stata negli ultimi anni: lo racconta lei stessa in un'intervista sul nuovo numero del settimanale Gente , in edicola da ...La nuova vita di Irene Pivetti, ex parlamentare ed ex imprenditrice, è molto diversa da com'era stata negli ultimi anni: lo racconta lei stessa in un'intervista sul nuovo ...Imprenditrice, conduttrice televisiva, ma anche la più giovane presidente della Camera tra il 1994 e il 1996. Irene Pivetti, ...