Iran | Palazzo Chigi | “Rilasciata Alessia Piperno”

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022)annuncia la liberazione didopo un intenso lavoro diplomatico. Si appresta a tornare in Italia. “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – si legge nella nota -, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a cheriabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.è stata detenuta 40 giorni in una prigione di Teheran. Stava per lasciare l’per tornare in Pakistan, quando migliaia di donne, e uomini,iane sono scese in piazza dopo l’uccisione Mahsa Amini, forse giustiziata dalla polizia locale (ufficialmente è morta per un infarto improvviso) perché non indossava correttamente l’hijab. Nonostante gli sforzi, ...