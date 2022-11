Iran | la protesta del velo nel mondo dello spettacolo e dello sport L’attrice Taraneh Alidoosti | “Donna Vita Libertà”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Continua inladelcoinvolgendo sempre più il. Nelle ultime ore(protagonista del film di Ashgar Farhadi, “Il Cliente”, vincitore dell’Oscar) si è fotografata senzae con un cartello in mano con scritto “” e ha condiviso l’immagine con i suoi oltre 8 milioni di follower su Instagram, in solidarietà con le manifestazioni anti-governative che vanno avanti ormai da più di sette settimane. Ovvero dalla morte di Mahsa Amini, la giovane di origini curde deceduta mentre era sotto la custodia della ...

...del 30esimo compleanno di Alessia Piperno è l'ultima volta che i genitori la sentono dall', ... lontano dalla zona dove ci sono le manifestazioni discoppiate nella Repubblica islamica dopo ...... una delle tante minoranze etniche discriminate in. Questo ragazzo era stato torturato e ... Qualche settimana fa è stato colpito a morte mentre in strada, in segno di, danzava una tipica ...Alessia Piperno è tornata a casa. Il Falcon dei servizi segreti è atterrato poco dopo le 17 all’aeroporto di Ciampino riportando in Italia la trentunenne romana arrestata dalla polizia iraniana il 28 ...Una delle più note attrici iraniane, Taraneh Alidoosti, 38enne, ha annunciato che resterà nella Repubblica islamica e pagherà «qualsiasi prezzo» per i suoi diritti. «Sono una di quelle che resta qui e ...