Iran | la nota attrice Taraneh Alidoosti posta sui social una foto senza il velo - Proteste anche nell' ovest del Paese

RaiNews

La violenta repressione delle proteste ha provocato la morte di almeno 304 persone, tra cui 41 bambini e 24 donne, secondo quanto ha detto il gruppoHuman Rights. Leggi Anche, 35enne uccisa ...... Gregg Berhalter, ha resooggi la lista dei 26 giocatori convocsati per i Mondiali in Qatar, in cui gli americani faranno parte del gruppo B con Inghilterra, Galles e. Dell'elenco fanno ... Teheran minaccia Iran International: "Tv terrorista, il Regno Unito pagherà" Una nota attrice dell'Iran, Taraneh Alidoosti, pubblica sui social una sua foto senza velo e con un cartello in mano su cui si legge "Donna. Vita. Libertà", lo slogan diventato il grido di battaglia ...La tv in lingua farsi con sede a Londra ha seguito le proteste del velo. "E' un'organizzazione terroristica" ha detto il ministro dell'Intelligence, mentre a Teheran arriva il russo Patrushev per un c ...