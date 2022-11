Iqos Iluma | il primo dispositivo elettronico a induzione per il tabacco

MILANO " Philip Morris International, azienda leader nei prodotti senza combustione, ha annunciato oggi il lancio in Italia di, il dispositivo più avanzato del proprio portafoglio di prodotti senza combustione.cambia le regole del mondo, il dispositivo per riscaldare il tabacco numero uno al mondo, ...E per cambiare Philip Morris - che si augura un futuro prossimo senza più sigarette - lancia adesso in Italia. Il nuovo prodotto è stato presentato ieri a Milano, prima agli addetti ai ...Lo stabilimento di Crespellano in provincia di Bologna produrrà l’ultima generazione di stick: investimento da 600 milioni di euro. Una nuova tecnologia a induzione (la lamina di metallo non ci sarà p ...MILANO (ITALPRESS) – Philip Morris International, azienda leader nei prodotti senza combustione, ha annunciato oggi il lancio in Italia di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del proprio portafogl ...