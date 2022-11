Inter-Bologna 6-1 | Thiago Motta | “Punizione del 2-1 non c’era | ha inciso”

batte6 - 1 in una partita della 14/a giornata della Serie A. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' Dimarco, 14' Calhanoglu (...Rialzarsi è sempre più importante dell'essere caduti in precedenza e Simone Inzaghi si gode la suanel 6 - 1 alcon l'ottica di dare continuità a questo successo nell'ultima sfida prima della pausa, contro l'Atalanta. Al Giuseppe Meazza ci sono molti motivi per sorridere e l'...(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Inter batte Bologna 6-1 in una partita della 14/a giornata della Serie A. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' ...Il tecnico dei rossoblù dopo il pesante ko contro l'Inter: "L'inizio di gara è stato ottimo, siamo entrati bene in campo. Tutto il resto è responsabilità mia, alla fine non possiamo perdere la testa p ...