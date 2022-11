Infrazione gravissima al GF Vip | richiesti provvedimenti immediati VIDEO

Leggi su ck12

(Di giovedì 10 novembre 2022) Autori in allarme al GF Vip: hanno infranto il regolamento del gioco, scatta la richiesta di severiper la coppia. Uno dei nuovi arrivati nel programma di Canale 5 fa scoppiare il caso diplomatico: la fuga di notizie contravviene le regole imposte dal “Grande Fratello”. Alfonso Signorini GF Vip (fonte youtube)Alfonso Signorini ha deciso di presentare alcune innovazioni durante l’ultima edizione del “GF Vip 7”. La più rivoluzionaria di esse è la presenza diretta dei social nel parterre del programma. Il conduttore ha infatti investito Giulia Salemi del ruolo di “madrina dei social”, in particolare della piattaforma Twitter. Gli utenti in rete possono così interagire in diretta con il programma, denunciando anche eventuali anomalie e comportamenti sospetti del cast. Dopo aver caldeggiato per le squalifiche di Ginevra Lamborghini, Gegia, ...