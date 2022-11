Inflazione Usa sotto le attese | le Borse decollano Il Nasdaq balza del 5%

(Di giovedì 10 novembre 2022) A ottobre prezzi saliti del 7,7% e non del 7,9% come previsto dal mercato. L'azionario accelera al rialzo, il dollaro si indebolisce e l'euro risale sopra la parità. A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali: corre Tim dopo i dati, bene anche Poste e Generali, scatto di nexi. Deboli energetici e utility

I prezzi dei generi alimentari sono aumentati dello 0,6% a ottobre, l'aumento mensile piu' basso dal dicembre 2021, dopo il +0,8% di settembre, per un aumento annuale del 10,9%. I prezzi dell'energia ...Milano sui massimi di giornata dopo il dato sull'di ottobre sotto le attese. Il Ftse Mib sale del 2%, dopo aver toccato un top in progresso del 2,3%. Tra i titoli, sulla scia dei conti trimestrali, balzo di Nexi (+6%), scattato in ...A causa dell’inflazione e del conseguente aumento dei tassi di interesse ... finanziaria e tanto è vero che sono intervenuti gli Stati a cominciare dagli Usa che hanno salvato tante banche dal ...I nuovi dati dell’inflazione Usa mostrano che i prezzi si stanno raffreddando. Succederà anche in Europa Quanto durerà ancora l’impennata inflazionistica e cosa faranno le banche centrali.