Inflazione Usa sotto attese | le Borse decollano Nasdaq +6% e Milano chiude a +2 | 6%

(Di giovedì 10 novembre 2022) A ottobre prezzi saliti del 7,7% e non del 7,9% come previsto dal mercato. A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali: corre Tim dopo i dati, bene anche Poste e Generali. Deboli i petroliferi. Spead in calo a 200 punti

In Europa prevale un clima teso e di attesa per i datisull'che daranno segnali a tutte le Borse. Il Dax tedesco e il Cac francese perdono rispettivamente lo 0,01% e lo 0,50%. Anche il ...L'a ottobre si raffredda, Europa esulta . L'salita a ottobre meno del previsto ha spinto le Borse europee, partite in sordina proprio in attesa del dato. A Piazza Affari il ...L'inflazione Usa a ottobre si raffredda, Europa esulta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - L'inflazione Usa salita a ottobre meno del previsto ha spinto le Borse europee, partite in ...Francoforte guida i rialzi con l’indice DAX che recupera i 14.000 punti, seguita da Milano e Parigi in rialzo intorno al 2 %. Il dato USA ha riacceso le speranze che la Fed possa rallentare il ritmo d ...