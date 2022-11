Inflazione Usa sotto attese | le borse decollano Milano chiude a +2 | 6% | sprint di Nexi

(Di giovedì 10 novembre 2022) A ottobre prezzi saliti del 7,7% e non del 7,9% come previsto dal mercato. Il dollaro si indebolisce e l'euro risale sopra la parità. A Piazza Affari occhi puntati sulle trimestrali: corre Tim dopo i dati, bene anche Poste e Generali. Deboli i petroliferi

L'è aumentata meno del previsto nei dati pubblicati giovedì, ma il ritmo di crescita dei prezzi rimane abbastanza elevato da mantenere la Federal Reserve sulla buona strada per effettuare ...I prezzi al consumo negli Stati Uniti a ottobre sono aumentati dello 0,4%, come in settembre, ben al di sopra dello 0,1% di agosto. Disattese le attese degli analisti che si attendevano un rialzo ...Francoforte guida i rialzi con l’indice DAX che recupera i 14.000 punti, seguita da Milano e Parigi in rialzo intorno al 2 %. Il dato USA ha riacceso le speranze che la Fed possa rallentare il ritmo d ...L'inflazione è salita dello 0,4% per il mese e del 7,7% rispetto a un anno fa. Ma questi dati non fanno bene sperare. Ecco perchè ...