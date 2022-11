“Incomprensibile” Piantedosi mette la Francia spalle al muro | cosa non torna

(Di giovedì 10 novembre 2022) È scontro tra i ministri dell'Interno di Italia e. Le dichiarazioni di Gerald Darmanin hanno trovato una pronta risposta in Matteo, ministro del governo di Giorgia Meloni: “La reazione che lasta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti, quando l'Italia ne ha accolti 90 mila solo quest'anno, è totalmentedi fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione dil'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualche gli altri non sono disposti ad accettare”. “In Italia - sottolinea- quest'anno sono sbarcate ...

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteolasciando la Corte di Appello di Roma, dove ... denunciando la 'scelta' dell'Italia di non accogliere la nave dell'Ong Sos ...... attaccando in modo frontale l'Italia per la ' sceltadi non rispondere alle ... Leggi Anche Perle navi ong sono un 'fattore di attrazione per i migranti', ma solo uno su ...È scontro tra i ministri dell’Interno di Italia e Francia. Le dichiarazioni di Gerald Darmanin hanno trovato una pronta risposta in ...Critico anche il commento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha parlato di "reazione totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone.