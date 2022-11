In mimetica durante il lockdown per trasferire hashish e marijuana | arrestato ex ufficiale dell’esercito

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ancheil, in piena pandemia Covid, l’ex, Rosario D’Onofrio, indossava lamilitare per potersi muovere liberamente e poter continuare a occuparsi del trasferimento dei carichi di stupefacenti. D’Onofrio è solo una delle 42 persone – italiane, spagnole e albanesi – a carico delle quali la guardia di finanza di Milano ha eseguito misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga. Secondo le indagini, dal 2019 al 2021, sono state introdotte in Lombardia oltre sei tonnellate dil’operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, oltre a mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. Tra gli ...

Il Fatto Quotidiano

