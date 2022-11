(Di giovedì 10 novembre 2022) Lucaè pronto a tornare incon laJonio per fare la spola tra con i migranti da portare in Sicilia: ecco chi c'è dietro Mediterranea Saving Humans

ilGiornale.it

Alieno èil riarrangiamento de "La donna cannone", qui presente in una versione orchestrale ... anzitutto quello a Lucio Dalla, la cui "Com'è profondo il" viene evocata da De Gregori alla ...... nave di ricerca e soccorso battente nadiera norvegese messa indalla storica ong, fondata nel ... La quarta ong finita al centro della cronaca di questi giorni hauna storia lunga: SOS ... In mare pure la Ong italiana. Casarini: "A Meloni consiglio olio di ricino" The Donald cercava l’«umiliazione» degli avversari. Ora deve guardarsi dalla sfida interna ai repubblicani. La moglie l’avrebbe consigliato male nella scelta dei candidati ...Parigi aprirà il porto di Marsiglia alla nave. Ma è polemica: 'Comportamento inaccettabile dell'Italia sulla Ocean Viking'. La Geo Barents e Humanity One hanno avuto l'ok a far scendere le persone rim ...