Ilary Blasi | la sua presunta nuova fiamma dopo Totti | ecco chi è

La legale sottolinea una mancanza di comunicazione con il suo ex assistito nella separazione con la conduttrice: "Forse negli ultimi giorni lo sentivo troppo poco". Quando domani, venerdì ...Protagonista per mesi di vicende gossip legate al suo divorzio con Francesco Totti ,si prepara al suo grande ritorno in prima serata. Si conferma il passaggio del testimone tra lei e ...ROMA - È in programma domani l’udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla questione Rolex-borse. Un’udienza che si inserisce in giorni intensi, visto che ieri è emersa la scelta di Totti di revoc ...Pier Silvio Berlusconi fa il punto sui palinsesti Mediaset. Da “L’Isola dei Famosi” a “Temptation Island”, conferme e ritorni ...