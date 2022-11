Il ' tradimento' di Karsdorp spacca Roma | tifosi con Mou | ma c' è chi si dissocia

... almeno per la maggioranza dei romanisti scesi in campo per commentare il presunto "" ... fino a pochi mesi fa,era considerato "intoccabile" dallo Special One. Durante il primo anno ...... si trovi un'altra squadra': non ha fatto il nome, ma tutti gli indizi portano a. Com'era ... Continua AMORE E ODIO IL, LA FIDUCIA RECIPROCA I 5 EPURATI GIALLOROSSI DELL'ANNO SCORSO I ...Squalifica Karsdorp, la Roma può sorridere 24 Ott La favola di Ilicic: esordio con il Maribor e ritorno al gol per il calciatore sloveno 7 Nov•11:00 Betis-Roma, Mourinho: “Abraham Se non rende è un ...Lo svagato Karsdorp è solo l’ultimo della lista. Prima di lui, ma per poche ore, c’era stato Abraham accusato di pensare al Mondiale e prima ancora il “mercatino” della Roma, termine per bollare il la ...