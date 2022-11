Il Pd ha bisogno di facce nuove Pisapia si sfila dalle Regionali in Lombardia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il destino del Pd inè appeso a un filo. Nei giorni scorsi si è parlato dell'ipotesi di un coinvolgimento di Giulianonella corsa al Pirellone. Ma il diretto interessato glissa con decisione. Assolutamente no. E, a dirlo, è lo stesso ex sindaco di Milano in un'intervista al Corriere della Sera: «Nel mio impegno politico ho sempre pensato che non ci siano "salvatori della patria", ma che i risultati migliori siano il frutto del lavoro unitario di una comunità. È stato così quando abbiamo vinto a Milano nel 2011. È di questo che ha disperatamenteil centrosinistra nazionale e lombardo: ricostruire una comunità che sceglie democraticamente i propri candidati. Non bisogna avere paura delle primarie, le vittorie più belle le abbiamo ottenute dopo di esse». Per, l'apertura di ...

Il Riformista

ROMA - Bastava vedere le: sul pullman, sull'aereo, in albergo. La Roma ha urgentedi una vittoria per "tornare a sorridere" , come direbbe Mourinho che ieri ha provato a scuotere i giocatori dal torpore post - ...... e Shuri, che brama la propria vendetta personale, non sono altro che duedella stessa ... I Wakandiani hannodi un 'leader' per vincere le loro battaglie; infatti, come in ogni film o ... Giuliano Pisapia dà buca alla sinistra in Lombardia, no alla candidatura: “Servono facce nuove” Il destino del Pd in Lombardia è appeso a un filo. Nei giorni scorsi si è parlato dell'ipotesi di un coinvolgimento di Giuliano ...L’ex sindaco: «Fino a pochi giorni fa voleva stare con Lega e FdI». E a proposito dell'appello «Giuliano pensaci tu»: «Credo che la soluzione migliore sia quella di cambiare schema» ...