Il paradiso delle signore anticipazioni 14-18 Novembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il14-18Lunedì 14Stefania pensa a un piano per far cambiare idea a Marco, ancora intenzionato ad abbandonare il giornalismo. Flora è scettica sull’abito di Maria e in seguito dice a Vittorio che l’ha scartato, cosa che provoca la reazione di Matilde. Adelaide intende comprare una serra abbandonata L'articolo proviene da MediaTurkey.