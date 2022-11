Il nuovo studio su vaccini anti-COVID e DNA

Leggi su butac

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ci sono arrivate svariate segnalazioni riguardo a unopubblicato qualche giorno fa sul Journal of Neurological Disorders, testata presente nella lista di Beall delle riviste scientifiche ritenute predatorie, ovvero quelle che per un pugno di dollari pubblicano qualsiasi cosa. Gli studi che compaiono sulle testate presenti sulla lista di Beall non sono da ritenere affidabili, lo ripetiamo da anni, inascoltati da chi invece quegli studi li pubblicizzano in rete. Titolo dello: Potential Mechanisms for Human Genome Integration of Genetic Code from SARS-CoV-2 mRNA Vaccination: Implications for Disease Loviene riportato su piattaforme come Instagram grazie (?) a soggetti come il ragazzo che vedete qui sotto, un giovane clone di Luca Donadel (che non citeremo per non dargli visibilità in più), che lo presenta con ...