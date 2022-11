Il ministero della Difesa brasiliano non ha riscontrato prove di brogli durante le elezioni perse dal presidente uscente Jair Bolsonaro

Non piùdelle Politiche agricole, alimentari e forestali, ma "dell'Agricoltura esovranità alimentare". Dicitura che ha acceso qualche polemica a sinistra, almeno finché non è uscito ...Blog La Terza Roma "Ildifesa russo ha deciso che le forze russe si ritireranno sulla parte sud del fiume Dnepr. Nell'arco di qualche giorno verrà deciso di abbandonare Kherson ,che sarebbe indifendibile. ...Il governo è molto irritato per quanto è accaduto a Catania, dove martedì sera sono stati fatti sbarcare tutti i 247 migranti ...(Adnkronos) - Via libera della Corte Conti ai fondi del Pnrr per lo sport nelle ... La Corte riferisce che ha, inoltre, invitato il Ministero dell’istruzione a concludere rapidamente l’attività ...