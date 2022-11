Il Mate 50 Pro arriva in Italia per ricordarci che l' innovazione fotografica su smartphone è firmata Huawei

Il nuovo smartphone della seriearriva in Italia e promette prestazioni uniche. Huawei ha ufficialmente annunciato l'arrivo in Italia di HUAWEI50, uno smartphone dotato di hardware all'avanguardia e funzionalità software uniche che rappresenta un importante passo avanti nell'estetica degli smartphone, grazie al design simmetrico ...Huawei annuncia l'arrivo in Italia dell'ultimo nato della famiglia. Si tratta del HUAWEI50dotato di hardware top di gamma e funzionalità software che si fondono con l'ecosistema HUAWEI Mobile Services. Huawei50equipaggia un display curvo da 6,74 pollici con 1,07 ...(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Huawei porta in Italia il Mate 50 Pro, lo smartphone top gamma con la fotocamera migliore al mondo, secondo gli esperti di DxOMark, sito che classifica i telefonini per le ...Arriva ufficialmente in Italia il nuovo smartphone HUAWEI Mate 50 Pro. Scopriamo tutte le caratteristiche e il prezzo di vendita.