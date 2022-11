Il governo | Pnrr fuori tempo | così non va Energia al posto di opere irrealizzabili

... non attiene solo alma anche alla Regione che, come peraltro legislativamente previsto (D. ... previsto dal. Chiediamo, quindi, che la Regione Calabria, nella redazione dell'avviso ...... causando ritardi sulla tabella di marcia, e la Nadef approvata dalevidenzia che entro la fine del 2022 lo Stato avrà speso per ilmeno dell'1 per cento del Pil, sensibilmente meno dell'...Addio alla cortesia istituzionale. Finora i rapporti tra la premier Giorgia Meloni e il suo predecessore Mario Draghi erano stati improntati al ...Pensioni e quota 41: il governo continua a fare rotta su provvedimenti per tamponare gli effetti della legge Fornero nel 2023. Claudio Durigon, della Lega, sottosegretario al ...