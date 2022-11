Il governo Orban perde pezzi | si dimette il suo fedelissimo “Premier favorisce gli oligarchi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’opinione pubblica lo ha soprannominato il “pitbull di” per sottolineare la sua assoluta fedeltà alungherese Viktor. Almeno fino a ieri. Perché Laszlo Palkovics, ministro dell’Industria e della Tecnologia e figura influente dell’esecutivo di Budapest, ha deciso dirsi in dissenso con la linea del primo ministro sulla politica energetica.infatti, per favorire glia lui fedeli, ha mantenuto in rete la centrale di carbone di Matra, e ostacola la costruzione di impianti eolici. Ultimamente, poi, ha anche eliminato la possibilità di installare sui tetti pannelli solari. “La decisione di Palkovics di lasciare è un’ammissione aperta ed è una critica delle misure sventate e sbagliate della politica energetica di”, ha ...