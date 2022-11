Il governo francese ha autorizzato lo sbarco di quattro migranti che si trovano sulla nave Ocean Viking

La ministra dello Sport, Amélie Oudéa - Castéra , andrà in Qatar in caso di qualificazione ai quarti di finale dei ... quarter generale dei 'Blues', la rappresentante delincontrerà i ...Che ora sembra in rotta non più verso il portoma verso le coste italiane, questa volta ... E ciò per un intervento di Bruxelles contro la linea delMeloni che ha in qualche modo ...Continua l'emergenza migranti al largo delle coste di Lampedusa. Nelle scorse ore 147 persone hanno raggiunto la più grande delle Pelagie.Roma, 10 nov. (LaPresse) - Il governo francese ha annunciato l'evacuazione di quattro persone a bordo della nave umanitaria Ocean Viking che ha a bordo 234 ...