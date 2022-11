Il governatore Zaia si oppone alle trivelle | “No alle trivelle | io non cambio idea”

(Di giovedì 10 novembre 2022) , ma si dice pronto a potenziare i rigassificatori Ildella Regione Veneto, Lucasinettamente alla riattivazione dellenell’Adriatico. In una intervista al Corriere della Sera,ha chiaramente dichiarato il suo dissenso nei confronti delle intenzioni del Governo. Ha detto: «Nel referendum del 2016, io avevo sostenuto il no, come quasi l’86% dei veneti e degli italiani. E oggi, confermare quel no non è soltanto una questione di coerenza». Alla domanda sul perché sia così fermo sulla sua posizione,ha detto: «Mi riferisco a un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Gli esiti della subsidenza — lo sprofondamento dei terreni e ...

'No alle trivelle, io non cambio idea'. È quanto afferma in una intervista al Corriere della Sera Luca, ildel Veneto, che prende la parola per la prima volta dopo che il governo (con un emendamento al dl Aiuti ter) ha dato il via libera all'estrazione di gas dai giacimenti più grandi. ...Peril punto è capire se esiste qualcuno in grado di certificare che non ci saranno rischi. Ilsi è detto assolutamente consapevole della crisi energetica in corso, ma ha voluto ...Il governatore veneto Luca Zaia si oppone alle trivelle a causa dei danni che possono provocare non solo all'ambiente ma anche al turismo."No alle trivelle, io non cambio idea". È quanto afferma in una intervista al Corriere della Sera Luca Zaia, il governatore del ...