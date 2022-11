Il Festival dell’Opera Buffa Napoletana incanta cittadini e turisti

Leggi su 2anews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilè stato l’occasione per riscoprire la storia e i luoghicon le visite guidate “Sulle tracce” Sold out tutte le sere, con 2.000 spettatori in totale, per la seconda edizione del, andato in scena con melologhi e operine sui palcoscenici di Sala Assoli