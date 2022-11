Il contante è libertà Chi vuole limitarlo | sogna il dominio sulla società

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Ilè un vessillo die indipendenza a tutela proprio dei più deboli. E lo è da secoli. Non ascoltate la sinistra delle élite finanziarie chemettere il guinzaglio all'economia reale e sostituire la sovranità monetaria con la dittatura del debito». Alexandro Maria Tirelli è uno dei più noti avvocati italiani, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale e commentatore per la Bbc e il New York Times, ed è soprattutto un pensatore liberale di vecchia scuola. In questo dialogo con Liberoquotidiano.it, affronta il tema dell'innalzamento dei pagamenti in contanti da 2.000 a 5.000 euro, deciso dal governo Meloni, da una prospettiva tecnica e al tempo stesso politica. Dopo aver collaborato col Pli di Renato Altissimo e Antonio Martino (e dopo un giovanissimo esordio letterario con un saggio sulle ...