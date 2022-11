Il Consiglio dei ministri approva il decreto Aiuti quater La Casa Bianca | “Al G20 Biden incontrerà Meloni per la prima volta”

A seguito dell'approvazione del Parlamento il 10 novembre 2022, il provvedimento adesso attende il via libera definitivopaesi dell'UE in, dopodiché gli Stati membri avranno 21 mesi per ...Come avrete saputo - annuncia la Presidente del- Alessia Piperno sta tornano a casa. ... " Grazie a chi ha lavorato in silenzio - osserva il leaderCinque Stelle - per arrivare al lieto ...Roma, 10 nov. (Adnkronos) - E' terminato, dopo circa due ore e mezzo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha dato il disco verde al dl aiuti quater. La conferenza stampa del presidente del ...La premier Giorgia Meloni ha davanti "problemi ciclopici" che si chiamano energia e vincoli europei, e andare allo scontro frontale con ...