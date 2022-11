Il chiasso conformistico di Artissima e i vestiti nuovi dell’arte concettuale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ogni anno, all’inizio di novembre, l’appuntamento con, la fiera internazionale di arte contemporanea che si è tenuta nei giorni scorsi a Torino, è il rito penitenziale che ritengo equo infliggermi per le mie colpe di frequentatore di belle mostre. Un esercizio di sadomasochismo. Il masochismo è indubitabile e probabilmente incurabile, al sadismo invece do sfogo scattando centinaia di foto e postandone una piccola rassegna su Facebook: ci sono anche alcune cose belle, in verità (infatti mi domando perché si trovino lì), ma io punto su quelle che fanno massa, le peggiori – il Divin Marchese che opera in me -, scelgo fior da fiore (del male) e nella carrellata infilo ogni volta un “intruso”, per vedere se qualcuno se ne accorge. Una “provocazione” (parola che va forte tra gli artisti d’oggi) per “riflettere” (altra parola gettonatissima) sulla deriva ...