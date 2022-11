Il centro di Torino “invaso” da palle giganti | ecco l’installazione per le Atp Finals – Video

(Di giovedì 10 novembre 2022) Piovono palline: ildi, in occasione delle Atpche inizieranno questa domenica, è statoda delle gigantesche palline da tennis. Da piazza Castello a via Roma, ci si prepara al grande evento.le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piovono palline: ildi, in occasione delle Atp Finals che inizieranno questa domenica, e' stato invaso da delle gigantesche palline da tennis. 10 novembre 2022