Il Cdm approva il Dl Aiuti | ecco tutte le novità | energia | bollette | superbonus e cash

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 novembre 2022) C’è il via libera del Consiglio dei ministri.to il dlquater, con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Un decreto legislativo con disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare; nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. La rateizzazione delleper le imprese, la proroga del taglio sui carburanti e la norma sblocca-trivelle. Ma anche il bonus per il Pos dei negozianti e il rialzo del tetto al contante fino a 5mila euro. Tredici articoli in tutto nel decretoQuater da 9,1 miliardi di euro. Dalla proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, fino all’aumento del tetto al contante, ...