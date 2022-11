Il Barcellona saluta un altro big | ne approfitta la Juve

... gli spareggi Via al sorteggio degli spareggi di Europa League:- Manchester United ... Salihamidi, direttore sportivo del Bayern ed ex giocatore della Juve,i suoi vecchi tifosi: '...- Osasuna: lo scontro di Piqué con l'arbitro . Piquécon amarezza il calcio e un anno davvero complicato . Piqué finisce la carriera con un cartellino rosso. Che cosa sia accaduto e ...Il referto, compilato dal direttore di gara Manzano, non lascia spazio a interpretazioni: Gerard Piqué chiude la sua carriera al Barcellona dopo un anno complicato con Shakira nel modo peggiore ...L’addio di Gerard Piqué ha tolto una ulteriore pedina dal magico scacchiere del Barcellona più vincente della storia del club catalano, ma i benefici potrebbero essere superiori alle perdite. Il difen ...