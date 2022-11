I deliranti referendum Usa | basta schiavitù | vai di funghetti magici

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sarà anche tutto scritto nel drammatico libro dei cieli, ma alla fine la sostanza è che la nostra vita di pena e di dolore fu decisa dalla plebe merdosa: volete voi libero Cristo o Barabba? E tutti, subito: Barabba! Un ladro, e l’altro li aveva sfamati, guariti, consolati. Idell’apparente potere al popolo! Se vanno bene, di fatto certificano decisioni già imposte; se vanno male,non ascoltarli. Da noi il profeta deifu Pannella, che alla fine davvero esagerava: raffiche da quindici, trenta quesiti cervellotici, da Settimana Enigmistica, dove, regolarmente, per dire “sì” dovevi votare “no” e viceversa. Una polluzione, un tracimare di questioni tecniche, cavillose, di cui la piccola gente sapeva niente e votava a pilota automatico, per ideologia, per dispetto. Il padre di tutti i...