I convocati del Portogallo per il Mondiale | Leao e Rui Patricio presenti

...recuperare al 100% e farsi trovare pronto nella seconda partecampionato . Sullo stesso argomento Mondiali 2022 Il messaggio di Pogba Nel frattempo Deschamps ha diramato la lista dei...Già, il Qatar: i tre juventini sono statidal ct Tite per la missione coppaMondo . E se per Danilo e Alex Sandro la chiamata era attesa, per Bremer non era sicura. Gleison ha ...In quel del Centro Tecnico Federale "Clairefontaine", gli azzurrini saranno chiamati ad una sfida di lusso al fine di testare il loro livello dopo l'Europeo della passata stagione chiuso ai quarti di ...Fernando Santos, CT del Portogallo, ha annunciato l'elenco dei convocati per il Mondiale in Qatar. Ecco la lista completa.