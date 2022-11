I convocati del Belgio | la decisione su Lukaku | assenti due milanisti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Ct della Nazionale Roberto Martínez ha appena annunciato la sua rosa per i Mondiali di calcio in Qatar. Tra i nomi dell’allenatore spagnolo spunta anche quello di Romelu, insicuro per infortunio. Assente invece Origi, attaccante del Milan, mentre Saelemaekers è tra le riserve I 26delPortieri: Courtois, Mignolet, CasteelsDifensori: Alderweireld, Debast, Dendoncker, Faes, Theate, VertonghenCentrocampisti: Carrasco, Castagne, De Bruyne, Meunier, Onana, T. Hazard, Tielemans, Vanaken, WitselAttaccanti: Batshuayi, De Keteleaere, Doku, E. Hazard,, Mertens, Openda, TrossardRiserve: Denayer, Heynen, Lukebakio e Saelemaekers L'articolo CalcioWeb.

bianconeri bianconeri dovrebbero essere 11 : Szczsny e Milik (Polonia), Bremer, Danilo ... Leao (Portogallo), Dest (Usa), si attende la decisione sui tanti belgigruppo (De Ketelaere, ...Negli scorsi giorni Tite ha annunciato iBrasile, ieri Deschamps quelli della Nazionale francese campionemondo in carica. Nelle prossime ore è attesa la lista di Flick per la sua ...Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno al Mondiale in Qatar. C'è anche Romelu Lukaku, mentre restano fuori ...Queste sono le ultime novità, chi parte e chi no. Ricordiamo che ieri la Francia non ha convocato Maignan, mentre Theo e Giroud sì. BELGIO – Il più atteso era Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter è ...