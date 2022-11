Hockey pista | quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali femminili? Programma | avversario | orari e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)si è qualificata per le semifinali dei2022 difemminile. Le azzurre hanno battuto il Cile per 2-1, segnando il gol decisivo proprio all’ultimo secondo,sembrava ormai tutto pronto per i supplementari. La nostra Nazionale si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata e tornerà in campo venerdì 11 novembre (ore 17.00) allo Stadio Aldo Cantoni di San Juan (Argentina).se la dovrà vedere con la vincente del confronto tra Spagna e Colombia: con buona probabilità saranno le spagnole a imporsi contro le sudamericane e a fronteggiare le nostre portacolori, chiamate a una nuova impresa se vorranno accedere all’incontro che assegnerà il titolo.si è comunque garantita la ...