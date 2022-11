Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 59-64 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Glidi, match valevole per la settima giornata dell’, derby tutto italiano in cui le V nere guidate da Sergio Scariolo si sono imposte sui biancorossi padroni di casa mediante il punteggio di 59-64. Per il club emiliano si tratta del terzo successo stagionale, che vale l’aggancio in classifica proprio alla squadra allenata da Ettore Messina. I bianconeri, dunque, sembrano essere in ascesa e pronti a scalare altre posizioni, invece, i lombardi stanno facendo un po’ di fatica in questo inizio di torneo. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.