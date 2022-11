Hellas Verona-Juventus | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) La quattordicesima giornata diA si conclude con i due incontri del giovedì. Tra questi spicca certamente, match molto importante in ottica classifica. La squadra guidata da Bocchetti occupa l’ultima piazza in classifica, con a malapena 5 punti guadagnati in questa prima parte di stagione. La squadra di Allegri, dopo un inizio altalenante, è riuscita a ritrovare alcune delle proprie certezze e occupa ora il settimo posto con 25 punti. I bianconeri sono chiamati alla vittoria per fare un balzo non indifferente in classifica: con un successo, infatti, la Vecchia Signora scavalcherebbe in un colpo solo Roma, Atalanta e Inter, portandosi in piena zona Champions. Una situazione considerata utopica solo fino a qualche settimana fa: tuttavia, servirà prima battere la squadra veneta, affamata di ...