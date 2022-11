HBO Max | Sarah Aubrey parla delle serie The Penguin | Dune | The Sisterhood e Harry Potter

(Di giovedì 10 novembre 2022) Durante una recente intervistaha rivelato qualche dettaglio in più su The: Thendo con Variety(responsabile dei prodotti originali di HBO Max), ha rivelato qualche dettaglio in più in merito a progetti quali: The: The. I piani, al momento, almeno in base alle sue dichiarazioni, si concentreranno sullo sfruttare a pieno le varie IP di Warner Bros. Discovery, in funzione della futura programmazione.ndo dell'inserimento dellasul Pinguino interpretata da Colin Farrell e ideata come ...

Parlando con Variety Sarah Aubrey (responsabile dei prodotti originali di), ha rivelato qualche dettaglio in più in merito a progetti quali: The Penguin, Dune: The Sisterhood e Harry Potter. I piani, al momento, almeno in base alle sue dichiarazioni, si ...Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su, torna l'iconico teen drama sulle scandalose vite dell'élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già ...Durante una recente intervista Sarah Aubrey ha rivelato qualche dettaglio in più su The Penguin, Dune: The Sisterhood e Harry Potter.Debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 2 dicembre la seconda stagione di Gossip Girl, di cui vengono rilasciati oggi trailer ...