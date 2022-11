Guerra Russia-Ucraina | Mosca lascia Kherson | cautela di Kiev sulla ritirata Il Pentagono blocca l’invio di droni ad alta tecnologia Crosetto | “Non preparo un nuovo decreto armi”

RaiNews

Latra Ucraina eha influito sulla disponibilità dei medicinali 'Sì. In questo momento stiamo pagando il prezzo di una grave crisi internazionale, che ha investito l'Europa e il mondo ..."Invece di dividerci o indebolirci, l'aggressione non provocata e vergognosa dellaall'...ha osservato che quello in Ucraina è "un conflitto di logoramento che ci ricorda la Prima... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 260 - Kiev costruisce nuovo sistema per la difesa della capitale - Kiev costruisce nuovo sistema per la difesa della capitale Mosca annuncia il ritiro dalla città chiave di Kherson ma Kiev invita alla prudenza. La leadership politica e militare ucraina ha infatti ...Con un annuncio televisivo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dato l'ordine al suo esercito di ritirarsi dalla riva destra del fiume Dnipro. Diverse le reazioni all'annuncio di Mosca che ...