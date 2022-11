Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli spiazza su Daniele Dal Moro | ' ' Non mi piace in quel modo' '

I calciatori di Serie A avrebbero un vero e proprio debole per Antonella Fiordelisi. La modella, con un passato nella scherma, ha rivelato alVip di ricevere spesso proposte da parte di giocatori famosi. A fornire qualche dettaglio in più è ora Gianluca Benincasa , ex fidanzato e migliore amico dell'influencer. "La richiesta ...L'incontro di lunedì tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa ha aperto molte riflessioni circa la sincerità del rapporto della gieffina con Edoardo Donnamaria , rivelando la vera natura dei ...Condividi su Questa sera, giovedì 10 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due ...Luca Onestini, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato nella Casa i motivi della separazione dalla ex fidanzata Ivana Mrazova che aveva conosciuto nel corso della sua prima ...