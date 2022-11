Grande Fratello Vip | le rivelazioni shock di Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese | squalifica in arrivo?

(Di giovedì 10 novembre 2022)Vip,a rischioa rischionelVip: la concorrente, che ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà di recente, avrebbe rivelato adle preferenze del pubblico nei confronti dei protagonisti del reality.PARLANO DELL ESTERNOdice che NIKITA è la preferita in assoluto è chiede albi i che posizione è. Ne hanno parlato anche prima #gfvip #nikiters #donnalisi #nikevra @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/dtE16f7uiL — Rachia (@cinzia85913307) November 9, 2022 La chiacchierata notturna tra i due non è passata ...

I gieffini delVip, sono sempre pronti ad animare la Casa, sbilanciandosi su interessi (veri o presunti) e creare la ship che appassionerà il pubblico di Canale 5. Gf Vip: Edoardo Tavassi, dopo ...Beatty,minore di Shirley MacLaine , è stato unnome a Hollywood per decenni. Nella sua carriera è stato candidato quattro volte all'Oscar al miglior attore, per 'Gangster Story', 'Il ...Nella Casa più spiata d'Italia inizia una nuova giornata piena di entusiasmo ed energia. La prima ad abbandonare il letto è stata proprio Pamela che, approfittando della quiete mattutina, ha deciso di ...Sonia Bruganelli commenta caustica il percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, non credendo all’interesse per Edoardo Donnamaria.