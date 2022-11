“Grande Fratello Vip” | anticipazioni del 10 novembre | sorprese per Giaele e Luca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sedicesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera, giovedì 10, in prima serata su Canale 5: tra i protagonistiDe Donà eSalatino che riceveranno due graditissimeVip nuovo appuntamento stasera 10Vip stasera 10una nuova puntataNella Casa si è creato un complicato rapporto amoroso e non, tra Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con, sullo sfondo, Gian, l’ex di Antonella. Cosa succederà tra loro? All’affollato “menage”, si contrappone la storia di un “cuore ...