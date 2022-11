Grande Fratello Vip | anticipazioni 10 novembre 2022 | ospiti | televoto | eliminato | ultime news su Antonino e Giaele

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Vivono in quella casa, la più spiata d’Italia, da più di un mese. E con le loro storie, i loro racconti, le loro strategie, ma soprattutto con le loro discussioni (a volte accese), stanno facendo appassionare e divertire migliaia e migliaia di telespettatori. Stiamo parlando dei concorrenti del GF VIP, il reality condotto da Alfonso Signorini che tiene compagnia al pubblico per ben due volte a settimana. E che questa sera andrà in onda in diretta, su Canale 5. Ma cosa succederà? Chi dei ‘vipponi’ aldovrà lasciare definitivamente il giorno e rientrare in studio? AlAttilio,e Pamela Sono ben tre i concorrenti al, quindi a rischio eliminazione. Dopo la decisione del pubblico di rendere immune Nikita, Attilio,e Pamela sono stati i più nominati e questa sera, ...