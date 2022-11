Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Stasera, giovedì 10 novembre, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ilVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.ilVipintv e live? ...

Paolo Ciavarro racconta come ha saputo della storia tra Edoardo e Mico[...] Solo lui sa come sono andate veramente le cose tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia. E [...] Avrebbe ...Antonella Fiordelisi modella già nota al pubblico per i suoi traguardi sportivi raggiunti come schermitrice, è una concorrente delVip 7. Ma scopriamo di più su chi è ...Pier Silvio Berlusconi fa il punto sui palinsesti Mediaset. Da “L’Isola dei Famosi” a “Temptation Island”, conferme e ritorni ...Stasera in tv - giovedì 10 novembre 2022 - puntata numero sedici del Grande Fratello Vip 7 su Canale5 . Come sempre al timone Alfonso ...