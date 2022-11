Governo riunito sul nuovo dl bollette | tensioni sulle modifiche al superbonus

Governo

- All'esame del Consiglio dei ministri il nuovo decreto aiuti che contiene misure per 9 miliardi a sostegno di famiglie ed imprese contro il caro energia: prevista la rateizzazione delle bollette di ...... chi non crede che il format nazionale che ci ha portato aldel paese sia replicabile anche ... 10 novembre, si èil Coordinamento di Fratelli d'Italia della Città di Imperia 'per ... Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 3 | www.governo.it Pensioni e lavoro al centro dell'incontro tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati. Il vertice, chiesto a gran voce dalle parti sociali, arriva alla vigilia del via libera del Consiglio dei ministr ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Meloni ai sindacati: 'Lavoro priorità, rischi su pensioni'. LIVE ...