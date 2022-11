Governo Meloni | Cdm per il Dl Aiuti | la bozza | proroga del taglio delle accise | bollette a rate per le imprese | tetto al contante sale a 5000 euro e Superbonus al 90% da gennaio | ecco tutte le misure

Sky Tg24

Non a caso, Emmanuel Macron è stato approcciato con tutte le buone intenzioni da Giorgia... hanno preso carta e penna e scritto una lettera congiunta alsul tema Superbonus , chiedendo ...Ita, che cosa c'è dietro le 'perplessità' di GiorgiaPerché Giorgiaha parlato di 'perplessità' sulle modalità con cui si sta procedendo nella trattativa di Ita ...2008 sotto il... Governo Meloni, news. Atteso oggi in Cdm il via libera al decreto sul caro bollette. LIVE Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi. ..."Alle ultime elezioni ho votato per Giorgia Meloni. E' stata la prima volta, in passato avevo votato per Forza Italia. Questi ministri molto meglio del governo del governo Conte 1 e 2", afferma.